Biz Rumeliyiz Platformu, çocukların kaliteli proteine ulaşımına katkı sağlamak açısından belediye yada kamu kurumlarının yumurta dağıtımının da gerçekleştirilmesinin yerinde söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Biz Rumeliyiz Platformu, çocuk ve gençlerin gelişimi için sağlıksız beslenmeye çözüm noktasında 'Yumurta Projesi' önerisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim alan öğrencilerin zeka seviyesinin çeşitli uluslararası indekslerde 86,8 - 95,63 arasında seyrettiğini hatırlatan Biz Rumeliyiz Platformu, bunun ülke gençleri için çözülmesi gereken en büyük sorun olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin bu zeka seviyesinin eğitim dışında önemli bir nedeninin de protein eksikliği olduğunun altını çizen Biz Rumeliyiz Platformu üyeleri, Yumurta projesinin barınma maliyetleri yüksekliği nedeni ile özellikle öğrencilerin gıdaya ulaşamaması ya da besleyici değeri olmayan karbonhidrat ağırlıklı beslenmesi nedeni ve halkın yoksullaşmaya bağlı temiz ve besleyici ürünlere ulaşması bakımından çok önemli olduğunu belirtti.

"Küçük çaplı da olsa bu projeyi uygulayıp liderlik etmek temel sorunlara odaklanmayı sağlayıp Türkiye’de önemli bir örnek teşkil edecektir" denilen açıklamada, "Atatürk'ün kalkınmada örnek aldığı “Beyaz Zambaklar Ülkesi” romanındaki “Finlandiya Modelinde işaret edildiği gibi, basit ve sonuç odaklı düşünen; Snellman'lara ihtiyaç vardır. Çocuk ve gençlere sabahları yurt çıkışı, okul, kampüs veya üniversite girişi önünde günlük 2-4 yumurta içeren paket verilmesi, onların, tüm günlük protein ihtiyacının minimum maliyetle karşılanmasını sağlar ve çok önemli bir temel problemi çözebilir.Biz Rumeliyiz Proje ekibi olarak Yumurta projesinin küçük çaplı uygulamasının başlatılması için farklı kamu kurumları ve belediyeler ile temas halindeyiz. Önümüzdeki günlerde ilk uygulamayı yapmayı bekliyoruz fakat çocuk ve gençlerin protein alımındaki eksikliğin zeka ve gelişim üzerindeki etkilerinin çok önemli olduğunu düşündüğümüzden projenin tüm Türkiye'de uygulanması temennisi ile kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

