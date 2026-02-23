Olay, Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G. isimli şahıs mahalle arasında eline aldığı pompalı tüfekle art arda havaya ateş etti. Çevrede büyük paniğe neden olan şahıs, o anları yanında bulunan arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.