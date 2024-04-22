Yalova Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Dönem Toplantısı SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık başkanlığında gerçekleşti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Yalova Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) Dönem Toplantısı’na katıldı. Sarıbıyık başkanlığında gerçekleşen toplantıda üniversiteler tarafından uygulanan iyi örnekler paylaşılarak bunların yaygınlaştırılması için ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı. Toplantının çıktısı olarak BKÜB tarafından son zamanlarda uluslararası öğrencilere yönelik oluşturulan olumsuz gündeme ilişkin tüm üye üniversitelerin imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklamada Türkiye’nin uluslararasılaşma hedeflerine vurgu yapılarak uluslararası öğrencilerin kültür ve ticaret elçileri olarak kendi ülkelerinde üstlenecekleri misyonun öneminin altı çizildi.