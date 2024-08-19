Hangi Ülkenin: Güney Afrika

Nüfusu: 369,568

Rakım: 1,395 m

Saat Dilimi: (UTC+2)

Bloemfontein Hakkında Bilgi

Bloemfontein şehri Güney Afrika’nın yargı başkentidir. Verilere göre nüfusu üç yüz altmış dokuz bin beş yüz altmış sekiz olup rakımı bin üç yüz doksan beş metredir. Orange nehrinin kıyısında yer alır.

Bloemfontein Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Bloemfontein Güney Afrika’nın başkentidir.

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