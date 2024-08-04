Spotify, 2024 yılının ilk yarısında çıkış yapan ve Türkiye dışında global olarak en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelinde sahip olduğu 626 milyonun üzerinde kullanıcısıyla sanatçıların kendi ülkeleri dışındaki dinlenmelerine de büyük ölçüde katkı sağlayan Spotify, 2024’ün ilk yarısında yayınlanan ve bu dönemde Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı. BLOK3, birden fazla şarkısıyla yer bulduğu listede rakiplerine fark attı.

Spotify’ın Türkiye dışındaki dinlemeleri baz alarak hazırladığı liste, BLOK3’ün uluslararası arenadaki başarısını ortaya koydu. 2023 yılında da yayınlanan aynı listede BLOK3 yine birçok şarkısıyla yer almıştı. Böylelikle 2 yıl üst üste gösterdiği başarıyla şampiyonluğunu açık ara ilan etmiş oldu.

2023’te ‘Baybay’, ‘N’aptığını Bilmesem de’, ‘Affetmem’ şarkılarıyla dikkat çeken BLOK3 bu yılın ilk yarısında yayınladığı yeni parçalarıyla yerini daha da sağlamlaştırdı.

2024 Listesinde BLOK3 ‘Güzel ve İddalı’, ‘Habibi’, ‘Laf’ şarkılarıyla yer aldı.

BLOK3 Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında 11 Ağustos Pazar günü konser verecek.