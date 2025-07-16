BMGK Dönem Başkanı olan Pakistan'ın Daimi Temsilcisi, toplantının yarın öğleden sonra yerel saatle 15.00'te gerçekleşeceğini bildirdi. Bu oturum, Cezayir'in talebi üzerine yapılacak.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesi sonrası taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ancak ateşkes kısa sürede bozuldu ve İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi. İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu. Süveyda’da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar gerçekleştirdi. Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.