Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Eylül Dünya Polikistik Böbrek Hastalığı Farkındalık Günü’nde vatandaşlara böbrek sağlığı konusunda önemli bilgiler verdi. "Böbrekte Kistim Var Ne Yapmalıyım?" konulu konferansta böbrek sağlığını korumak için önemli notlar aktarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen konferansta vatandaşlar, "Böbrekte Kistim Var Ne Yapmalıyım?" sorusuna uzman hekimlerden yanıt buldu. 4 Eylül Dünya Polikistik Böbrek Hastalığı Farkındalık Günü münasebetiyle Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen konferansta, erken teşhisin önemine vurgu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir’in katıldığı programın Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hamad Dheir yaptı. Dr. Öğretim Üyesi Mahmud İslam ise konuşmacı olarak yer aldı. Program öncesinde hemşireler, katılımcıların tansiyon ve kan ölçümlerini gerçekleştirdi. Alanında uzman isimler konferansta böbrek sağlığını korumak, takip etmek ve iyileştirmek için yapmaları gerekenleri öğrendi.

"Erken farkındalık çok önemli"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Kayhan Özdemir, "Erken farkındalık çok kıymetli. Hem vatandaşlarımıza hem siz kıymetli hastalarımıza birçok noktada bilgilendirme yapmak istiyoruz. Aslında size çok küçük gelen ağrının veya bir baş dönmesinin belki de daha ciddi bir şey olabileceğini buralarda sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bu eğitimler önemli katkılar sunuyor gerçekten. Küçük bir bulgu ile birlikte belki ileri derecedeki kanseri erken yakalama şansına sahip oluyoruz. Bu tür eğitimler bunun için çok kıymetlidir" dedi.

"Kanserleşme riski olan kistler var"

Konferansta böbrek kistleri hakkında bilgi veren Dr. Mahmud İslam ise, "Böbrek kistleri olan her hastamız hep endişe ile geliyorlar bize kistler kanserleşir mi diye. Basit kistlerde biz bir şey beklemiyoruz öyle kalır çoğu zaman. Kanserleşme riski olan kistlerde var. Onları da değerlendirip tedaviye alıyoruz. Tedavi edilmesi gerektiğinde boşaltılma yapılabilir. Cerrahi işlemlerle de alınabiliyorlar. Eğer total böbrek hacmi çok büyükse, idrarda kan çok sık oluyorsa bunlar iyiye işaret değildir" diye konuştu.

"Bu ağrılar bazen taş ağrısı da olabilir"

Dr. Mahmud İslam konuşmasını, "Nasıl takip edelim sorusu çok geliyor. Biz genelde ağrıyı kontrol etmek istiyoruz. Bazen ilaçlarla kist hacmini azaltan ilaçla birlikte ağrıyı dindirdiğimiz tek tük hastalarımız da var. Ağrı çok önemli gerçekten birçok hastamız mağdur oluyor. Bu ağrılar bazen taş ağrısı da olabilir. Bunu hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın bilmelerinde fayda vardır. Bazı antibiyotikleri özellikle seçiyoruz ki iyi müdahale edebilsin. Onun haricinde böbrek destek tedavileri veriyoruz. Böbrek için kullanabileceğimiz ilaç var. Bu bir maraton en az 5-10 yıl kullanacağımız ilacımız var ve uygun hastalara veriyoruz. Bu ilaç SGK tarafından ödeniyor" sözleri ile sonlandırdı.