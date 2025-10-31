Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Çayırova Kitap Günleri kapsamında, yazarlar ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle söyleşiler gerçekleştiriyor. Etkinliklerin dördüncü gününde 8 yazar, farklı okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri’nin coşkusu, ilçe genelindeki okullarda da yaşanıyor. Onlarca yazar ve on binlerce kitabı Çayırovalılarla buluşturan etkinlik kapsamında, sevilen yazarlar okullara konuk olarak öğrencilerle söyleşi programları düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında, 27 Ekim Pazartesi günü yazar Didem Demirel ve Emine Arlı, Öğretmen Şevket Özay İlkokulu ve Akse İlkokulu’ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Kitap Günleri’nin ikinci gününde ise yazar Şule Köklü, Yapı Kredi Kız Meslek Lisesi’nde okurlarıyla buluştu.

Kitap Günleri’nin dördüncü günü, okullarda yoğun programlara sahne oldu. Yazar Yunus Ozan Hasan Tahsin Ortaokulu’nda, Neslihan Yaşaroğlu Türkan Göktürk İlkokulu’nda, Naciye Arslan Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle buluştu.

Aynı gün Özgür Balpınar Çayırova Ortaokulu’nda, Fatma Ataş 24 Kasım Ortaokulu’nda, Şeniz Baş Ahmet Yesevi İlkokulu’nda, Bülent Şahin Erdeğer Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi’nde ve Ebru Tulum Mevlana İlkokulu’nda öğrencilerle sohbet etti.

Yazarlarla "edebiyatın büyülü dünyasına" yolculuk yapan öğrenciler, etkinliklerden dolayı Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Okul programlarının, Kitap Günleri’nin beşinci gününde (bugün) Yiğit Recep Efe, Çağri Cebeci ve Funda Yalçınkaya’nın etkinlikleriyle devam edeceği öğrenildi.