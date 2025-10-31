Bilecik’in geçtiğimiz gün etkili olan yağmur yağışı sonrası bazı sokaklar yağmur sularının sürüklediği taş ve kaya parçaları belediye ekiplerince temizleniyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sağanak yağmur Beşikli Mahallesi ve Doğanlar Mahallesi’nde bazı sokaklar yağmur sularının sürüklediği taş ve kaya parçalarıyla kapladı. Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası bölgeye giden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, iki sokakta incelemelerde bulunarak belediye ekiplerine ’Acil temizlik’ talimatı verdi. Başkan Tekin, yapılan incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, bölgede TOKİ konutları alanında yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle kazı yapılan kısımlardan yağmurla birlikte taş ve kaya parçalarının alt sokaklara sürüklendiğini belirtti. Tekin, "İki sokakta parke taşı çalışmamız tamamlanmak üzere. Temizlik çalışmalarının ardından bu bölgelerdeki parke döşemelerini hızlıca bitirip vatandaşlarımızın rahat etmesini sağlayacağız" dedi.