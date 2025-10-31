Balıkesir’de eylül ayında 60 milyon 497 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise 58 milyon 317 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,8 ithalat yüzde 8,97 arttı.

Balıkesir’de eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 60 milyon 497 bin dolar, ithalat 58 milyon 317 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 artarak 29 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 5,9 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 200 milyar 578 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 267 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.