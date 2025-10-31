Olay İnegöl Baykoca mahallesinde meydana geldi. 2 komşu arasında laf atma tartışması yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada bir şahıs elindeki tabancayla rast gele ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgayı ayırırken, tabancadan çıkan mermilerin şans eseri şahıslara isabet etmemesi olayı faciayı önledi.

Olaya karışan şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Şüpheli Mustafa T. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç