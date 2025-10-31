Açılış törenine Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu, İyi Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, SP ilçe yönetimi, oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ile davetliler katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan, “Güzel bir günde, mübarek Cuma gününde kardeşlerimizin yeni iş yerlerinin ekmek kapılarının açılışını yapacağız. Ben katılan herkes adına gençlerimize yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim helalinden bol rızık ve güzel işler nasip etsin. Önemli bir iş yapacaklar; sağlık sektörüne, hepimize hizmet edecekler. İnşallah kendileri için hayırlı olsun” dedi.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle İnci Dental hizmete açıldı.