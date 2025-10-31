Açılış törenine Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu, İyi Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, SP ilçe yönetimi, oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ile davetliler katıldı.

37Bdd2Be 630B 4E6D 812A 67Dd51B4F85C-1Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan, “Güzel bir günde, mübarek Cuma gününde kardeşlerimizin yeni iş yerlerinin ekmek kapılarının açılışını yapacağız. Ben katılan herkes adına gençlerimize yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim helalinden bol rızık ve güzel işler nasip etsin. Önemli bir iş yapacaklar; sağlık sektörüne, hepimize hizmet edecekler. İnşallah kendileri için hayırlı olsun” dedi.

787D83Ca 1239 4Ba5 Af2C 9De9033Fcd8DYapılan duanın ardından kurdele kesimiyle İnci Dental hizmete açıldı.

D099B92F 638C 4153 B814 17D76665B0D9

Kaynak: Yavuz Yılmaz