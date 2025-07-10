Ekipler, Bebek’teki Baylan Pastanesi'nin kaçak alanlarını yıktı, o anlar görüntülendi. İBB Boğaziçi İmar ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı doğrultusunda Boğaz’daki işletmelerin kaçak eklentilerine yönelik yıkım çalışmalarına başladı. Uzman ekiplerin saha çalışmalarının ardından İstanbul Boğazı'ndaki bazı işletmelerde kaçak yapıların olduğu belirlendi. Bazı işletmelerin Boğaz'a bitişik ve kaçak olarak inşa edilmiş ilave bölümleri yıkım kapsamına alındı. Yapıların resmi ana kütlesinin değil, sadece Boğaz'a bitişik ve kaçak olarak inşa edilmiş ilave bölümlerinin yıkım kapsamına alındığı öğrenildi. Bu uygulamanın, hem Boğaziçi Kanunu’na hem de Koruma Kurulu kararlarına uygun biçimde yürütüldüğü kaydedildi. Yıkım süreci bugün sabah saatlerinde Bebek’teki bir işletmenin kaçak ek yapılarına yönelik uygulamayla başladı. İBB ekipleri Bebek’teki tarihi pastaneye geldi. Ekipler, iki katlı pastanenin kaçak alanlarının yıkımını yaptı. Boğaz hattındaki birçok farklı parselde yer alan benzer nitelikteki kaçak eklentilerin yıkımının, belirlenen takvim çerçevesinde Eylül ayı başına kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA