Muğla'nın Bodrum Belediyesi tarafından kamusal ortak kullanım alanlarında Wi-Fi hizmeti veriliyorMUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Bodrum Belediyesi tarafından Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışmaları kapsamında ilk adımda şehir merkezini kapsayan çalışma ile “BODRUM_BELNET_Free” isimli kablosuz ağ üzerinden kesintisiz, kotasız, ücretsiz 300 Mbps hızında internet hizmeti halka sunuldu.

Ücretsiz Wi-Fi internet hizmetinin devamında Turgutreis ve Yalıkavak bölgelerinde de verilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

20 adet ISO Belgesi Bodrum Belediyesi’ne

Belediye, uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilirliği olan; kaliteli hizmet politikaları ile memnuniyeti artırmak, iş sürekliliği ile kişisel veri ve bilgi güvenliğini, enerji yönetimi ile sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kaliteli hizmet standartları için 4’ü TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) onaylı olmak üzere 20 adet ISO Belgesi almaya hak kazandı.