13 Haziran’da bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek, sevginin, dayanışmanın, birlik olmanın gecesi olan Beyaz Gece öncesi Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu tarafından basın toplantısı düzenlendiMUĞLA (İGFA)- Beyaz Gece, Sanat Dünyası, iş insanlar ve hayırseverler tarafından yoğun katılım ile her yıl yaz başında düzenleniyor.

Bu yılda yüksek katılım olması beklenen etkinlikle ilgili Bodrum Sağlık Vakfı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Vakıf Başkanı Numan Balaban, vakfın ve Beyaz Gece’nin önemine dikkati çekerek, vakfın 27 yıldır Bodrum’un en büyük sivil toplum projesi olduğunu vurgulayarak, bu etkinlikten elde edilecek gelirin tamamının vakıftaki öğrencilerin eğitim ve rehabilitasyonunda kullanılacağını belirtti.

Vakfın doğru yönetim şekli, şeffaflığı ve güvenirliği ile Türkiye’de alanında rol model niteliği taşımakta olduğunu belirten Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban, vakıfta çalışan personel sayısının 30 kişiye ulaştığını ifade ederek, "8 özel eğitim alan öğretmeni, 6 fizyoterapistimiz ile özel gereksinimli bireylerimizin eğitim ve rehabilitasyonunu sağlamaktayız. Bodrum Belediyesinden alınan ruhsat ile hizmete geçirdiğimiz fizyoterapi danışmanlık birimimizde tüm Bodrum halkına da fizyoterapi ve klinik pilates hizmeti veriyoruz. Bu özelliği ile yarımadadaki özel hastanelerde olmayan büyük bir kadroya sahibiz. Vakfımızı her ne kadar sizlere tanıtmaya çalışsak da kifayetsiz kalır. Bizleri ziyaret edip tanıyarak hem daha iyi anlayacağınıza hem de enerjiniz ile öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize motivasyon sağlayacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

Tamamen gönüllülük esasıyla yönetilen vakfa tüm halkı davet ettiklerini belirten Balaban, "Vakfımızı ziyaret edip hizmetlerimizi yerinde inceleyin. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Beyaz Geceye yönetim kurulu ve gönüllülerimizden oluşan çok güzel bir komite ile hazırlanıyoruz. Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da gelen konularımızı birbirinden renkli çeşitli sürprizler bekliyor" dedi.