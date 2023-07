Be Premium Bodrum, tutkuları ve özgün tarifleriyle Dünya mutfağına yön vermiş Michelin yıldızlı şefleri, değerli konuklarıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor.MUĞLA (İGFA) - İlk kez geçtiğimiz yaz Michelin yıldızlı şeflere ev sahipliği yapan Be Premium Bodrum, bu etkinlik ile Ace of Mice 2023’te ‘‘En iyi Halkla İlişkiler Etkinliği’’ ödülüne layık görüldü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl da kaldığı yerden devam eden gastronomi şöleninde, tarzlarıyla harikalar yaratan birbirinden özel yıldızlı şefler, Söke Profesyonel ve Savalan Grup katkıları ile benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Portekizli Şef Joao Rodrigues Lezzet Tutkunları ile Buluştu

Etkinliğin ilk şefi Poala Griffa'nın eşsiz tasarımı ile harmanlanmış menüsü büyük beğeni aldı. Etkinliğe katılan ikinci şef Portekizli Joao Rodrigues 2017 yılında ülkesinde yerel üreticileri teşvik eden Projecto Materia’yı kurdu ve Unesco’nun desteğini aldı. Rodrigues, iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı davette lezzet tutkunları ile bir araya geldi.

João Rodrigues kariyerine yardımcı şef olarak başladı ve 2013'te baş aşçı pozisyonunu aldı. Son zamanlarda temeli ürün olan çok kişisel ve tutarlı bir mutfak geliştiren João Rodrigues'in çalışmaları, uzman eleştirmenler tarafından geniş çapta övgü topladı. 2015 yılında Uluslararası Gastronomi Akademisi ona seçkin Chef d'Avenir unvanını verdi. Bir yıl sonra Boa Cama Boa Mesa Guide, Wine Magazine ve Mesa Marcada Awards jürisi tarafından 'Yılın Şefi' seçildi. Michelin yıldızına sahip ünlü şef, 30 Temmuz tarihine kadar Be Premium Bodrum’da olacak.

Yemek Kültürü Dünya’ya Anadolu’dan Yayılıyor

Joao Rodrigues "3.kez Türkiye'ye geliyorum. Bu ülkeyi havasıyla, suyuyla ve insanlarıyla çok seviyorum. Türk mutfağının Dünya mutfağı üzerinde çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Dünya lezzetlerinin de Anadolu’dan yayıldığını düşünüyorum. Kokoreç, döner, baklava benim en çok sevdiğim türk lezzetleri. Benim yemek kültürüm de kendi köklerine bağlı. Ben Portekiz'de eskiden beri kullanılan yemek kültürünü günümüzle harmanlamaya çalışıp mutfağıma yansıtıyorum." dedi.

Sıra İspanyol Şef Diego Guerrero’da

Aşçılık kariyerine İspanya, Alava’daki El Refor’da başlayan Diego Guerrero, uzun yıllar El Club Allard restoranda çalıştıktan sonra Madrid merkezli restoran DSTAge’in kurucusu olarak dikkat çekti. İki Michelin yıldızına sahip ünlü şef, enfes tariflerini 01-15 Ağustos tarihlerinde Be Premium misafirlerine sunacak.

Dünya mutfağına, tutkuları ve özgünlükleriyle yön vermiş Michelin yıldızlı şeflerini tüm yaz boyunca misafirleri ile buluşturmaya devam eden olan otel grubunun Satış ve Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay, ‘Be Premium Bodrum'u Bodrum turizminde farklı bir noktaya getirmek için yaptığımız çalışmalarımız sürüyor. Geçen yıl ve bu yıl Türkiye’de ilk defa yapılan bu organizasyonda dünyaca ünlü, kendi mutfaklarında fark yaratmış toplam 7 değerli Michelin yıldızlı şefi ağırladık. Bu büyük organizasyon ile hem Türkiye turizmine, hem de Bodrum'un gastronomi merkezi olarak gelişmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.’ dedi.

Benzersiz bir deneyim Be Premium Bodrum, ayrıcalıklı bir tatil ve Michelin yıldızlı şeflerle gastronomi şöleni yaşamak isteyen misafirlerini bekliyor.