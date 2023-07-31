Tatil cenneti Bodrum’da emlak fiyatları zirve yaptı. Satılık konut fiyatlarının 5 milyon ile 550 milyon TL arasında seyrettiği Bodrum’da ev fiyatları Monako’nun şatoları ile yarışıyor. Uzun dönemli kiralık konut bulmanın zorlaştığı bölgede, tayini çıkan memurlar barınma krizi yaşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Satılık konut fiyatların 5 milyon ile 550 milyon TL arasında seyrettiği Bodrum’da ev fiyatları Avrupa’da Cannes ve Monako’nun şatoları ile yarışıyor. Uzun dönemli kiralık konut bulmanın zorlaştığı bölgede, tayini çıkan memurlar barınma krizi yaşıyor.

Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, Bodrum’dan yabancı yatırımcıların da elini çektiğini, Türkler için de emekli olunca Bodrum’da yaşama hayalinin suya düştüğünü açıkladı.

İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, asker ve doktor gibi devlet memurlarının ancak 1 yıllık kirayı peşin ödeyerek konut bulabildiğini belirtirken, yatırım tarafında da yabancı alımlarının sona erdiğini açıkladı. Şenay Araç Demir “Ruslar, Ukraynalılar ve Araplar sahneden çekildi. Gerek konut fiyatlarının Avrupa’da şato fiyatlarıyla yarışması gerekse yeme içme fiyatlarının astronomik seviyelere ulaşması, yabancıların bölgeden uzaklaşmasına neden oldu” yorumunu yaptı.

Gayrimenkulde sadece gurbetçilerin yatırımının sürdüğünü belirten Şenay Araç Demir, yerli alıcıları için emekli olunca Bodrum’da yaşama hayalinin suya düştüğünü açıkladı.

LÜKS EVİN AĞUSTOS KİRASI 1,9 MİLYON TL

Gayrimenkul danışmanı Şenay Araç Demir, yazlık konutlar hakkında da şu değerlendirmede bulundu:

“Özellikle lüks villa ve ev sahiplerinin Ağustos ayı için kiralık konut ilanlarına baktığımızda, 250 bin TL’den başlayıp 1 milyon 950 bin TL’ye çıktığını görüyoruz. Oysa aylık 1 milyon 900 bin TL’ye İngiltere’de rahatlıkla bir şato kiralanır. Bodrum’da imar durumundan dolayı evlerin metrekareleri ufak, genelde 2 + 1 tipi 70 metrekare civarında. İnşaat firmaları kat kazanmak için iskana kadar belli yerleri kapatıp iskan sonrası tekrar eski haline getiriyor. Bu nedenle rayiç bedel ile gerçek bedel birbirini tutmuyor. Bodrum’un %95’i bu şekilde. Denetleme çok ama sonuç vermiyor. Tarla alıp kenara koyalım diyen çok fazla insan var ama belediye alt yapıdan dolayı izin vermiyor. Bölgenin imara sakıncalı bir yapısı var, çoğu yer dağlık ve uygun değil... “

BODRUM’DA YAŞAMAK HERKESİN HAYALİ

Olumsuz koşullara rağmen Bodrum’da yaşamanın herkesin hayali olduğunu anlatan Şenay Araç Demir, “İstanbul’dan pandemi zamanı gelenler hala burda yaşamaya çalışıyorlar ama ulaşım yetersiz ve yaşam pahalı. Ayrıca evleri dönüşüme girenler inşaat sürecini Bodrum’da geçirmeye çalışıyorlar. Zeminin sağlamlığı, binaların az katlı olması depreme karşı güven hissi verdiği için de bölge tercih edilmekte” diye konuştu.

7 DÖNÜM ARAZİ 8,6 MİLYON EURO

Ancak bu durumun zeytinlik arazilerin bile imara açılacağı spekülasyonlarına neden olduğunu ifade eden Şenay Araç Demir “Mesela denize sıfır bir yerde yedi dönüm arazi 8.650.000 Euro‘ya satışa çıkmış, müşteri bekliyor. Bodrum Bodrum olalı böyle fiyatlar görmemişti. Emekli olunca Bodrum’a yerleşme hayalleri kuranların hayalleri de kül olmuş durumda” yorumunu yaptı.