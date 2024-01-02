Boğa takımyıldızı, kuzey yarımkürenin kış aylarında en rahat görülen takım yıldızlarından biridir. Taurus takımyıldızı, en dikkat çekici ve ilk keşfedilmiş takım yıldızlarından biridir. Boğa takımyıldızı, boğa burcunu temsil eder ve buna dair söylemler yunan mitolojisine kadar dayanır. Boğa, kırmızı dev yıldızı Aldebaran ve Pleiades (ülker yıldız kümesi) olarak bilinen yıldız kümeleriyle ünlüdür.

Boğa Takımyıldızını Ne Zaman ve Nereden Görebilirim?

Kuzey Yarımküre’de boğa takımyıldızı (taurus constellation), Kasım ayından Mart ayına kadar gökyüzünde rahatlıkla görülebilir, en net görüldüğü ay ise birçok yılın Ocak aylarıdır.

En iyi +90 ve -65 enlemleri arasında görünür.

Boğa Takımyıldızının Gözü: Aldebaran

Kırmızı dev yıldız Aldebaran, Dünya’dan 65 ışıkyılı uzaklıktadır ve EarthSky.org‘a göre, boğa yıldız takımının en parlak yıldızı ve gökyüzündeki en parlak 14. yıldızdır. Aldebaran ayrıca Hyades adı verilen V şeklindeki bir yıldız işaretinin veya yıldız grubunun bir parçasını oluşturur; bu şekil boğanın yüzünü oluşturur. Turuncu renkli olması gibi özellikleriyle bilinen Aldebaran ve genellikle yıldızın güneybatısındaki bir takımyıldız olan Orion takımyıldızı da göz kamaştırıcı olarak tanımlanır. NASA’ya göre, gezegen sondası Pioneer 10, bu yıldızın bulunduğu bölgeye hareket ediyor ve yaklaşık 2 milyon yıl içinde Aldebaran’a oldukça yakın bir noktadan geçmesi planlanıyor. Bizden birkaç yüz bininci nesillerimiz muhtemelen bu ana tanıklık edecekler.

Hyades’e ek olarak, takımyıldızın diğer büyük yıldız kümesi, boğanın omzunda duran yedi yıldızdan oluşan Pleiades (ülker) yıldız kümesidir. Bu yıldızların Yunan mitolojisinden Atlas ve Pleione’nin kızları olan Yedi Kızkardeş’i temsil ettiği söyleniyor. NASA’nın Kepler uzay teleskopu Pleiades’i inceledi ve 2017’de yayınlanan sonuçlarda, gökbilimciler yedi yıldızdan altısının devamlı olarak parlaklığının değiştiğini fark ettiler. Ülker yıldız kümesi çıplak gözle görülebilir, ancak görülen yıldız sayısı gökyüzüne, hava durumuna ve bulunduğunuz lokasyona göre değişiklik gösterebilir.

Boğa’nın kuzeybatı kesiminde, genellikle Yengeç Bulutsusu olarak anılan süpernova kalıntısı Messier 1 bulunur. Boğanın alt boynuzunun ucunun üzerinde bulunur. 2018’de NASA, Chandra X-Ray Gözlemevi, Hubble Uzay Teleskobu ve Spitzer Uzay Teleskobu’ndan alınan verilere dayanarak birçok resmi kaynak oluşturuldu.

Yunan Mitolojisindeki Yeri

Zeus, Fenike Prensesi Europa’ya aşık olunca kendini Taurus adı verilen altın boynuzlu beyaz bir boğaya dönüştürdü ve Europa’yı Girit’e taşıdı.

Koç ve İkizler takımyıldızları arasında yer alan Boğa, bir bilim olarak kabul görmeyen astrolojide sık sık anılır. Boğa aynı zamanda, burçlar sıralamasındaki ikinci burçtur ve 20 Nisan ile 20 Mayıs arasında doğanları temsil eder.