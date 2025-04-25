Boğaz ağrısı doktora gitmek için yeterince ciddi bir neden olmasa bile bütün gece uyanık kalmanıza neden olabilir. Peki boğaz ağrısına ne iyi gelir? Neyse ki doğal tedavi yöntemleri ile boğaz ağrısını evde tedavi edebilirsiniz.

Boğaz Ağrısı İçin Ne Yapmalı?

1.Bal

Boğaz ağrısı için kullanılan gıda maddelerinin başında bal gelir. Balı çaylara karıştırarak ya da direk olarak kullanabilirsiniz. Yapılan bir çalışmada, balın gece öksürüklerinin geçirilmesinde yaygın öksürük şuruplarından daha etkili olduğu görüldü. Balın aynı zamanda boğaz ağrılarını iyileştirdiği ve boğaz tahrişini gidermeye yardımcı olduğu da bilinmektedir.

2. Tuzlu su

Ilık tuzlu su ile gargara yapmak boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olabilir. Tuzlu suyun aynı zamanda boğazdaki bakterileri öldürmeye yardımcı olduğu da bilinmektedir. Bir bardak ılık su ve yarım çay kaşığı tuz ile tuzlu su çözeltisi hazırlayın. Şişliği azaltmak ve boğazınızı temizlemek için gargara yapın. Bu gargarayı her üç saatte bir yapmalısınız.

3. Papatya çayı

Papatya çayı doğal olarak rahatlatıcıdır. Uzun zamandır boğaz ağrısını yatıştırmak gibi tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Antiinflamatuar (iltihap önleyici) ve antioksidan özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih edilir.

Yapılan bazı bilimsel çalışmalarda, papatya buharının solunmasının boğaz ağrısı dahil soğuk algınlığının bir çok belirtisine iyi geldiği görülmüştür. Aynı şekilde papatya çayı içmek de aynı faydaları sağlayabilir. Ayrıca papatya çayı,ilk başta boğaz ağrısına yol açan enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olmak için bağışıklık sisteminize destek olabilir.

4. Nane

Nane, nefes tazeleyici özelliği ile bilinir. Seyreltilmiş nane yağı spreyleri de boğaz ağrısını hafifletebilir. Nane, boğazda oluşan mukusların azalmasına, boğaz ağrısının ve öksürüklerin sakinleşmesine yardımcı olan mentol içerir. Ayrıca nane anti-enflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir.

Uçucu yağları asla zeytinyağı, tatlı badem yağı veya yumuşatılmış hindistan cevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırmadan kullanmayın. Nane yağı kullanırken, beş damla damla esans yağını 28 gram istediğiniz taşıyıcı yağ ile karıştırıUçucu yağları kesinlikle yutmayınız.

5. Yemek sodası ile gargara

Tuzlu su gargarası daha yaygın kullanılmasına rağmen, tuzlu su ile karıştırılmış yemek sodası da boğaz ağrısını iyileştirebilir. Bu çözelti ile yapılan gargara bakterileri öldürebilir ve maya mantarların büyümesini önleyebilir.

Ulusal Kanser Enstitüsü, 1 bardak ılık su, 1/4 çay kaşığı yemek sodası ve 1/8 çay kaşığı tuzu karıştırarak gargara yapılmasını önerir. Aynı şekilde her üç saatte bir gargara yapmanızı öneririz.

6. Çemen otu

Çemen otunun sağlığa bir çok faydası vardır. Aynı zamanda çemen otu bir çok şekilde bulunabilir. Çemen otu tohumu yenilebilir, topikal yağ olarak kullanılabilr veya çemen otu çayı olarak içilebilir. Çemen otu çayı, boğaz ağrıları için doğal bir ilaçtır.

Yapılan araştırmalar çemen otunun iyileştirici gücünü göstermektedir. Boğaz ağrılarını hafifletebilir, tahrişe veya iltihaplanmaya neden olan bakterileri öldürebilir. Çemen otu ayrıca etkili bir antifungaldir (mantar önleyici)

Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi, hamile kadınların çemen otundan uzak durmalarını önermektedir.

7. Hatmi kökü

Hatmi kökü, boğazın içini kaplayan ve boğazı rahatlatan mukus benzeri bir madde içerir. Kurutulmuş kökün bir kısmını çay yapmak için bir bardak kaynar suyla demleyin. Günde iki üç kez bu çaydan içmek boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Şeker hastalarını hatmi kökü çayını tüketmeden önce doktoruna danışması gerekmektedir. Çünkü bazı çalışmalar hatmi kökü çayının kandaki şeker seviyesini düşürdüğü görülmüştür.

8. Meyan kökü

Meyan kökü, boğaz ağrılarını tedavi etmek için uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Son araştırmalar suyla karıştırılarak gargara yapıldığında da oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleyici Sağlık Merkezi’ne göre, hamile ve emziren kadınlar bu meyan kökü kullanımından uzak durmalıdır.

9. Kırmızı karaağaç

Hatmi kökü gibi kırmızı karaağaçta da mukus benzeri bir madde bulunur. Su ile karıştırıldığında boğazı kaplayan ve rahatlatan kaygan bir jel oluşturur. Kaynamış su ile karıştırarak içebilirsiniz. (kullanacağınız şekline göre çayını da yapabilirsiniz) Ayrıca kırmızı karaağaç pastillerini de boğaz ağrısı tedavisinde kullanabilirsiniz.

Kırmızı karaağaç boğaz ağrısı için geleneksel bir tedavi yöntemidir ancak güvenilirliği konusunda daha fazla çalışma gerekmektedir. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesine göre, kırmızı karaağaç kullanımı aldığınız diğer ilaçların emilimini azaltabilir.

10. Elma sirkesi

Elma sirkesi birçok doğal antibakteriyel kullanıma sahiptir. Çok sayıda çalışma, elma sirkesinin enfeksiyonlarla mücadeledeki antimikrobiyal etkilerini göstermektedir. Asidik yapısı nedeniyle, boğazdaki mukusun parçalanmasına yardımcı olmak ve bakterilerin yayılmasını durdurmak için kullanılabilir.

Boğaz ağrısının başlayacağını hissediyorsanız, 1-2 çorba kaşığı elma sirkesini bir bardak suyla seyreltin ve bununla gargara yapın. Ardından, karışımdan küçük bir yudum alın ve işlemin tamamını saatte bir ila iki kez tekrarlayın. Gargara seansları arasında bol su içtiğinizden emin olun.

Hastalığın ciddiyetine ve vücudunuzun sirke duyarlılığına bağlı olarak, boğaz ağrılarını tedavi etmek için elma sirkesi kullanmanın birçok farklı yolu vardır. Ancak elma sirkesini kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

11. Sarımsak

Sarımsak da doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir. Enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetiyle bilinen bir organosülfer bileşiği allisin içerir.

Araştırmalar düzenli olarak sarımsak takviyesi almanın soğuk algınlığı virüsünü önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Diyetinize taze sarımsak eklemek aynı zamanda antimikrobiyal özelliklerini kazanmanın bir yoludur. Kocakarı ilacı olarak bilinen sarımsak yutulması bir çok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde etkilidir. Ancak sarımsak yedikten sonra nefesinizin sarımsak gibi kokmaması için dişlerinizi fırçalamayı unutmayınız.

12. Acı biber veya acı sos

Genellikle ağrı kesici olarak kullanılan kırmızı acı biber, ağrı reseptörlerini bloke ettiği bilinen doğal bir bileşik olan kapsaisin içerir.

Bilimsel olarak kanıtlanmış olmamasına rağmen, ılık su ve bal ile karıştırılmış kırmızı biber tüketimi boğaz ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ilk aldığınızda ağzınızda ciddi bir yanma olacağını unutmayın. Ağzınızda açık yara varsa acı kırmızı biber yenmemelidir. Çok acı olabileceği için azar azar yemeğe dikkat edin.

Çocuklar ve Bebeklerde Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bebeklerde ve küçük çocuklarda boğaz ağrısı kesinlikle çok daha kötü olabilir, ancak boğaz ağrısı genelde ciddi olmayan bir sağlık sorununu işaret eder. Yine de, boğaz ağrısı tedavisi bebekler ve çocuklar için farklı olabilir. İşte çocuklarda ve bebeklerde uygulayabileceğiniz doğal boğaz ağrısı tedavi yöntemleri;

Çocuğunuzun odasına havayı nemlendirmesi için cihaz ya da kapta su koyun. Havadaki nem, boğaz ağrısından ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Kuru hava boğazı kurutur ve ağrı ile öksürük yapar.

Çocuklarda sıvı alımını artırmaya çalışın. Şekerli içecekler ve meyve sularını fazla tüketmelerine izin vermeyin.

5 yaşın altındaki çocuklara sert şekerli pastiller ya da boğulma riski oluşturabilecek herhangi bir şey verilmemelidir.

10 yaşın altındaki çocuklara öksürük damlaları ve şurupları verirken dikkatli olun.

1 yaşından küçük çocuklara bal vermeyin.

Boğaz Ağrısı Nasıl Önlenir?

Boğaz ağrısını önlemek için, grip veya soğuk algınlığı gibi bulaşıcı bir hastalığı olan insanlardan uzak durun. Ellerinizi sık sık yıkayın. Baharatlı veya asitli yiyeceklerden uzak durmaya çalışın ve enflamasyona neden olabilecek kimyasal dumanlardan veya dumandan uzak durun.

Boğaz Ağrısı için İlaç Kullanımı

Boğaz ağrısını bitkisel tedaviler ile geçiremiyorsanız reçetesiz satılan birkaç tedavi seçeneği tercih edebilirsiniz. Asetaminofen boğaz ağrısı için etkili olabilir ve küçük çocuklara verilebilir.

Pastiller veya uyuşturma spreyleri gibi ilaç seçenekleri de rahatlama sağlayabilir. Doğal boğaz pastilleri ve okaliptüsler de alternatif tedavilerdir.

UYARI

Boğaz ağrısı için kullanabileceğiniz çeşitli maddeler vardır ancak bunların kullanımı ve etkileri konusunda dikkatli olmalı, doktorunuza danışmadan herhangi bir tedavi uygulaması yapmalısınız.

Boğmaca ve difteri gibi bakteriyel enfeksiyonlar boğaz ağrısının sadece küçük bir yüzdesinden sorumludur. Boğaz ağrısına ateş eşlik ettiğinde ya da bademciklerde ciddi şişme olduğunda doktorlar ileri tetkikler isteyebilir.

Bu doğal çözümlerin bir kısmını denemek daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir ve doktora gitmeden kendi kendinizi iyileştirmenizi sağlayabilir. Ancak yine de daha iyi hissetmek için bolca sıvı aldığınızdan ve bolca dinlendiğinizden emin olun.