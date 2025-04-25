Yutkunamıyorum, Ne Yiyebilirim?

Boğazınız ağrırken genellikle yumuşak ve yutması çok kolay yiyecekler en iyisidir. Yumuşak doku boğazınızdaki tahriş miktarını sınırlamaya yardımcı olur. Sıcak (çok sıcak olmayan) yiyecekler ve içecekler de boğazınızı rahatlatmaya yardımcı olabilir.

Yutkunma zorluğuna iyi gelen yiyecekler şunlardır;

Ilık makarna, peynir veya peynirli makarna

Ilık yulaf ezmesi, pişmiş mısır gevreği veya irmik

Jelatin tatlılar

Sade yoğurt veya meyve püreli yoğurt

Pişmiş sebzeler

Meyve veya sebze smoothieleri

Patates püresi

Et suyu ve kremalı çorbalar

Süt

Üzüm veya elma suyu gibi asidik olmayan meyve suları

Çırpılmış veya haşlanmış yumurta

Buzparmak (ya da benzeri buz dondurmaları)

Bu yiyecek ve içecekler yutkunma zorluğu sırasında tüketilebilecek yiyecek ve içeceklerdir.

Yutkunma Zorluğu Yaşarken Uzak Durulması Gereken Yiyecekler

Boğaz ağrınız varken ve zor yutkunurken boğazınızı daha fazla tahriş edebilecek veya yutması zor yiyeceklerden kaçınmalısınız. Bu yiyecekler şunlardır;

Kraker

Gevrek Ekmek

Baharatlar ve soslar

Asitli içecekler

Kahve

Alkol

Patates cipsi, simit veya patlamış mısır gibi kuru atıştırmalık yiyecekler

Taze, çiğ sebzeler

Portakal, limon, limon, domates ve greyfurt gibi asitli meyveler

Bazı insanlarda süt, mukus üretimini kalınlaştırabilir veya artırabilir. Bu da boğazınızda gıcık dediğimiz durumun oluşmasına neden olup sürekli boğazı temizleme isteğine sebep olabilir.

Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer?

Boğaz ağrısının en kolay ve ekonomik tedavisi tuzlu su ile gargaradır. 1 çorba kaşığı tuz ile bir su bardağı suyu karıştırın. Bir yudum alıp başınızı geriye atararak gargara yapın. Tuzlu suyun genzinize temas etmesine özen gösterin. Yutmamaya dikkat edin. Tükürün ve tekrarlayın.

Ayrıca boğaz ağrısına iyi gelen bazı bitkisel ilaçlar vardır. Meyan kökü veya hanımeli çiçeği içeren bitkisel boğaz spreyleri, damlaları veya çayları bir miktar rahatlama sağlayabilir. Bitkisel bir tedavi yöntemini kullanmadan önce herhangi bir yan etkisi olup olmadığından emin olun. Boğaz ağrısına iyi gelen bitkilerin potansiyel etkileri şunlar olabilir;

Alerji

Diğer ilaçlar ile etkileşim

Diğer bitkisel takviyelerle etkileşim

Neleri güvenle alabileceğinizi bilmiyorsanız, doktorunuza sorun. Özellikle hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız kesinlikle doktorunuza danışmadan herhangi bir şey kullanmayın. Bazı bitkisel ilaçlar, hamilelik sırasında güvenli değildir.

Eczanelerde ya da marketlerde bulabileceğiniz bazı pastiller ve mentollü şekerler de boğaz ağrınızı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Asetaminofen (Tylenol), bazı kişilerin hafif ağrılar için kullandığı hafif bir ağrı kesicidir. Aynı zamanda boğaz ağrısını yatıştırmaya da yardımcı olabilir. Asetaminofen almadan önce, ambalaj üzerindeki talimatları okuduğunuzdan ve sizin için en iyi önerilen miktarı aldığınızdan emin olun.

Bu yöntemlerden hiçbiri size uzun veya kalıcı bir rahatlama sağlamazsa ve boğaz ağrınız devam ederse, reçeteli ilaçları denemeniz gerekebilir. Bu durumda doktora gitmeniz gerekmektedir.

Ne Zaman Doktora Gidilmeli?

Boğaz ağrınız geçmezse, doktora gidin. Çoğu boğaz ağrısı, soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonlardan veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır. Bakteriyel enfeksiyon varsa, doktorunuz bir antibiyotik reçete edebilir. Antibiyotikler, viral olmayan bakteriyel enfeksiyonları tedavi eder.

Boğaz ağrısı ayrıca mevsimsel alerjiler, sigara solumak, hatta kuru hava gibi çevresel faktörler nedeniyle de ortaya çıkabilir. Horlayan insanlar da boğaz ağrısı yaşayabilirler. Boğaz ağrınız dayanılmaz hale geldiyse ve kendinizi daha kötü hissetmeye başlıyorsanız, aşağıdaki belirtileri de görüyorsanız hiç zaman kaybetmeden doktora gidiniz.

Yutma, yutkunma veya nefes almada zorluk

Ateş

Döküntü

Lenf bezlerinde şişme

Açıklanamayan ağrı veya eklem ağrıları

Boğaz ağrınız bir haftadan uzun sürerse de doktora gitmelisiniz. Doktorunuz, daha fazla dikkat gerektiren herhangi bir şeyi ekarte etmek için testler yapabilir.

Boğaz ağrınızın tamamen geçmesi muhtemelen birkaç gün alacaktır, ancak aşağıdakileri yaptığınızda kısa süreli bir rahatlama hissetmelisiniz;

Tuzlu su ile gargara

Reçetesinde tavsiye edildiği gibi asetaminofen alınması

Buzlu şeker gibi dondurma gibi ürünlerin yenmesi, emilmesi

Bolca dinlenme

Ilık bitki çayları tüketimi (sıcağa yakın ancak sıcak değil)

Sürekli su içme ve sıvı alımı

Boğaz ağrıları genellikle bir hafta içinde geçer, ancak çoğu zaman sadece birkaç gün sürer. Boğaz ağrıları genelde evde tedavi edilebilir. Ancak;

Bakteriyel bir enfeksiyon olduğundan şüpheleniyorsanız,

Boğaz ağrınız iyileşmiyorsa,

Boğaz ağrınız kötüye gidiyorsa hiç zaman kaybetmeden bir doktora görünmelisiniz.