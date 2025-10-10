Kocaeli’deki "Engelsiz Taksi" hizmeti, 15. Kitap Fuarı’na katılmak isteyen engelli bireylere ulaşım kolaylığı sağlıyor. Hizmetten yararlanan yazar ve şair Sena Sezgin de fuarı her gün ziyaret etme imkanı buluyor.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 4 Ekim’de kapılarını açan 15. Kocaeli Kitap Fuarı, on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan "Engelsiz Taksi" hizmeti, fuar süresince de çalışmalarını sürdürüyor.

Hizmet kapsamında engelli bireyler, sabah saatlerinde evlerinden alınarak fuar alanına getiriliyor, akşam ise yeniden evlerine bırakılıyor. Uygulamadan yararlanan 35 yaşındaki yazar ve şair Sena Sezgin de annesi Ayşe ve babası Salih Sezgin’in refakatinde her gün fuara gelerek okurlarıyla buluşuyor ve etkinlikleri takip ediyor.

Anne Ayşe Sezgin, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uygulamanın örnek bir hizmet olduğunu belirten Sezgin, "Sonsuz bir memnuniyet duyuyoruz. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere bu alanda çalışan tüm şoför arkadaşlarımız, görevlerini hakkıyla yerine getiriyor. Hepsinden ayrı ayrı memnunuz. Allah razı olsun kendilerinden. Bu hakikaten ülkemiz ve şehrimiz adına çok örnek bir hizmet" ifadelerini kullandı.