Amatör Spor Haftası kapsamında, düzenlenen "Zirvedeki Sporcu Buluşmaları" söyleşi programı, gençlerin yoğun ilgisiyle Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın moderatörlüğünü Beden Eğitimi Öğretmeni Volkan Ali Bozdemir üstlenirken, panelde başarılarıyla tanınan milli ve profesyonel sporcular, deneyimlerini gençlerle paylaştılar.

Panelde, 2 kez Dünya ve 7 kez Avrupa Şampiyonu olan güreşçi Yasemin Adar, 2025 Yıldız Kızlar Avrupa Flöre Şampiyonu Alara Atmaca, eski profesyonel futbolcu İlhan Eker ve profesyonel basketbolcu Ümit Sonkol yer aldı. Yasemin Adar, spora olan bağlılığını ve disiplinli çalışmalarının kendisine olan kazanımlarını anlattı. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanan Adar, 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki deneyimlerini de paylaştı.

Alara Atmaca, spor kariyerinde zirveye nasıl ulaştığını, genç yaşta profesyonel olmanın gerektirdiği kararlılık ve disiplinin önemini aktardı. Ayrıca, hedef belirlemenin ve bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken çalışmalara değindi. Eski profesyonel futbolcu İlhan Eker ve profesyonel basketbolcu Ümit Sonkol da sporu yalnızca bir meslek olarak görmediklerini, aynı zamanda bir yaşam tarzı haline getirdiklerini belirterek, gençlere çalışma disiplinleri ve takım çalışmaları konusunda önemli tavsiyelerde bulundular. Deneyimli sporcular, başarıya ulaşmanın temelinde disiplinli çalışmanın ve doğru stratejilerin geliştirilmesinin kritik rol oynadığını ifade ettiler.

Gençler, sorularının cevaplarını bulabildikleri bu buluşmaların kendilerine rehberlik edeceğini ve gelecekteki spor hayatlarında onlara ışık tutacağını dile getirdiler. Panel, gençlerin sporla olan bağlarını güçlendirerek spor kültürünün yaygınlaşmasında önemli bir etken oldu.