Olay İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Ramazan A.(46), çıktığı merdivenin devrilmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen şahıs ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç