Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve Gazze’deki insani krizin çözümüne yönelik iş birliği mesajları ön plana çıktı. Erdoğan, Türkiye ile Avusturya'nın ticaret ve yatırım potansiyelini daha verimli kullanması gerektiğini, bu doğrultuda iş birliğini geliştirmeye yönelik adımların süreceğini ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin savaşların sona ermesi için çaba gösterdiğini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması fırsatının heba edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Gazze’deki insani durumun felaket boyutuna ulaştığını vurgulayan Erdoğan, acil yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye’de istikrarı sağlama çabalarını sürdürdüğünü ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönebilmeleri için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının büyük önem taşıdığını da belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi