Dağ gibi biriken borç yükü altında ezilenler yıl sonuna kadar ihtiyaç kredisi başvurularını düşük faiz oranları ile değerlendirebilecek.

Garanti BBVA yıl içinde banka müşterisine özel sunduğu tekliflerle indirimli alışveriş yapabilmeyi desteklerken masrafları ucuzlatıyor. Özellikle düşük faizli ihtiyaç kredisi teklifleri ile bütçeyi korumayı sürdürüyor.

Garanti BBVA 100 Bin TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Borç kapatma kredisi veya ihtiyaç kredisi adı altında sunulan farklı kampanyaları ile öne çıkan Garanti BBVA yalnızca banka müşterisine özel kredi teklifine kabul ediyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan mobili bankacılık uygulaması üzerinden dakikalar içinde gerçekleştirilecek başvuru işlemi değerlendirme alınarak durumun sonucuna yönelik bilgilendirici sms gönderiliyor.

Emekli için Geri Ödemesiz Destek Dağıtıyor!

Garanti BBVA'nın 100.000 TL'ye kadar nakit destek verdiği kampanya 31 Aralık tarihine kadar devam ediyor. Yalnızca bireysel müşteriye değil emeklilere sunduğu fırsatlarla da öne çıkan Garanti BBVA maaşını bankaya taşıyan her emekli için ilk maaşa ek promosyon ödemesini otomatik olarak hesaba aktarmayı sürdürüyor.