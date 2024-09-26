Olay, 29 Ağustos günü saat 16.00 civarında Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda gerçekleşti. Özkan Karabıyık, boşanma sürecindeki eşi Esin Karabıyık ile yakın arkadaşı Ebru Duvar'ı bilinmeyen bir nedenden ötürü bıçakladı.

Çevredekilerin saldırmasıyla Özkan Karabıyık, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Olayda ağır yaralanan Ebru Duvar ve Özkan Karabıyık, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ameliyata alındı.

29 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yaklaşık 10 gün önce sağlık durumu kötüye giden Karabıyık, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Karabıyık, burada yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.