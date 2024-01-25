Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Şekerpınar Caddesi’nde bulunan boya fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.