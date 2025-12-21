Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki üst geçitlerde kış şartlarına yönelik tedbirlerini sürdürüyor. Ekipler, yaya trafiğinin yoğun olduğu üst geçitlerde muhtemel kazaların önüne geçmek için sıvı formda özel kimyasal solüsyon uygulaması gerçekleştiriyor.

İşçilik maliyetini ve zaman kaybını azaltan su bazlı ve doymuş mineral karışımlı solüsyon, yanıcı özelliğe sahip olmaması ve antibakteriyel yapısıyla öne çıkıyor. Glikol ve türevlerini içermeyen, uçucu aktif maddeler barındırmayan ürün, yüzeyde uzun süre etkisini koruyabiliyor.

Kar yağışı başlamadan önce uygulanabilen solüsyon, yüzeyde oluşturduğu film tabakası sayesinde karın zemine yapışmasını engelliyor ve buz oluşumunu ortadan kaldırıyor.

Klasik tuzlama yöntemlerinin etkisini yitirdiği düşük sıcaklıklarda dahi performans gösteren ve donma noktası eksi 40 dereceye kadar ayarlanabilen ürün, karın daha hızlı erimesini sağlayarak vatandaşlara güvenli geçiş imkanı sunuyor.