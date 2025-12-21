Mevcut 13,5 kilometrelik Akçaray hattının Alikahya Stadyumu bölgesine kadar uzatılmasıyla toplam hat uzunluğu 18,7 kilometreye ulaşacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte güzergah üzerindeki durak sayısı 28’ye çıkarken, günlük yolcu taşıma kapasitesinin de iki katına yükseltilmesi öngörülüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hattın uzatılması kapsamında belirlenen 15 istasyonun 10’unda eş zamanlı olarak imalat çalışmalarını sürdürüyor. Yolcu sirkülasyonunun aksamaması için gece ve gündüz vardiyalarıyla yürütülen çalışmalarda; Otogar, SEKA Devlet Hastanesi, Seka Park, Kongre Merkezi, Plajyolu, Doğu Kışla, Yahya Kaptan, Fuar, Milli İrade ve Yeni Cuma istasyonlarında genişletme işlemleri yapılıyor.

İnşaat safhası tamamlanan Otogar, Doğu Kışla ve Kongre Merkezi istasyonlarında elektrik aksamı ve kanopi sundurma montaj aşamasına geçilirken, Yahya Kaptan ve Yeni Cuma gibi yoğun duraklarda inşaat imalatlarına devam ediliyor.

İzmit ve Kartepe raylı sistemle birbirine bağlanacak

Projenin Kartepe ilçesine uzanacak etabında da ray döşeme çalışmaları hız kazandı. Güzergah üzerinde yer alan EDOK Komutanlığı ve Nesibe Aydın Okulları duraklarında altyapı çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Söz konusu hattın tamamlanarak hizmete alınmasıyla birlikte İzmit ve Kartepe ilçeleri arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak.