- Yolda gördükleri motosikleti 1 dakikada böyle çaldılar

Bursa’da hafif ticari araçla seyir halindeki 3 hırsız yolda motosiklet görünce durup beş saniye düşündüler. Geri manevra yaparak gelen hırsızlar motosikleti bir dakikada kucaklayıp yükledikleri araçla ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gemilik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi’nde meydana geldi. Karaağaç Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın içeresindeki 3 hırsız, yolda giderken park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Frene basan hırsızlar motoru çalmak için 5 saniyede karar verdi. Hemen geri manevra yaprak motorun yanına gelen hırsızlar yaklaşık 1 dakika içerisinde motoru sırtlayıp aracın bagajına yükledi. Saniyeler içinde gözden kaybolan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı .

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.