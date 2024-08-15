Sakarya’nın Geyve ilçesinde sahibinin elinden kaçtığı öğrenilen at, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletliyi altına aldı. İlginç kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hayrete düşüren kaza, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçtığı öğrenilen ve cadde üzerinde başıboş şekilde koşmaya başladı. Motosikleti ile seyir halinde olan ve üzerine at gelen motosiklet sürücüsü fren yaptı. Ancak hızla gelen at, motosikletliye çarparak yere düşürdü. Sürücü neye uğradığını anlayamazken, at hızla yoluna devam etti. İlginç kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.