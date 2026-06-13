Kaza saat 18.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Kavşağı'nda meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Tahsin A. (23) yönetimindeki 16 BSS 521 plakalı minibüs, ara sokaktan kavşağa çıkan Uğur A. (50) idaresindeki 16 SYD 02 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrulurken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler Tahsin A. ve Uğur A. ile minibüste bulunan Çağdaş E. (23), otomobilde yolcu olarak bulunan Fatıma A. (7), Peruza A. (70), Müzekkir A. (77), Emine A. (42), Elif S. (8) ve Ahmet S. (6) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.