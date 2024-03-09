Boyun bölgesinde iğne batma hissi şikayeti, boyun ağrılarının sonrasında görülür. Boyun bölgesinde oluşabilecek kas spazmı ya da sancıları, boyun bölgesinde karıncalanmaya yani iğne batma hissine neden olabilir. Boyun ağrısı kimi zaman çok şiddetli hissedilip, uzun süre devam edebilir. Bu sorun kişinin gündelik hayatını olumsuz etkiler.

Boyundaki iğne batma hissinin nedenleri boyun ağrısının nedenleriyle neredeyse aynıdır. Boyunda ağrıya sebep olan etmenler, dolaylı olarak bu bölgede karıncalanma ve uyuşma hissine neden olur. Boyun ağrısı oturuş ve duruş pozisyonlarından dolayı oluşabileceği gibi aşırı stres ve yorgunluk gibi durumların sonucu olarak da görülebilmektedir. Boyun ağrısının bir çok nedeni olabilir.

Boyunda İğne Batma Hissi Nedenleri Nelerdir?

Yanlış Duruş Pozisyonları/Darbe ve Hasar

Kötü oturuş pozisyonları ve uzun süre boyun eğik bir şekilde durmak, boyun bölgesinde ağrıların hissedilmesine neden olur. Özellikle masa başında çalışan kişilerde bu sebepten boyun ağrılarına dolaylı olarak boyunda iğne batma hissine sık rastlanır. Bu yüzden arada bir boyun dinlendirilmeli ve gün içinde küçük egzersizler yapılmalıdır.

Boyun bölgesine alınan darbe ve hasar da ağrıların oluşmasına neden olur. Ağrıyla birlikte görülen karıncalanma ise boyunda iğne batma hissine neden olur.

Aşırı Stres, Kaygı(Psikolojik Durumlar)

Psikolojik etkenler kendilerini vücutta fiziksel olarak gösterirler. Aşırı stres, endişe ve kaygı gibi yoğun hissedilen duygular boyun bölgesinde ağrı, sızı hissedilmesine neden olur. Stres ve endişe gibi duygular kasların gerilmesine neden olur. Kas gerilmesinin sonucu olarak ise boyunda ağrı, karıncalanma görülür.

Psikolojik etkenlerin sonucu olarak görülen boyun ağrılarında masaj ve sıcak duş etkili yöntemlerdir. Masaj ve sıcak duş kasların gevşemesine neden olarak, boyunda batma hissinin geçmesini sağlar.

Romatizmal Rahatsızlıklar

Bağ dokusu ve eklem ile alakalı olan rahatsızlıklar “romatizmal hastalıklar” olarak ifade edilir. İltihaplı ya da iltihapsız romatizma rahatsızlıklarının sonucu olarak boyun bölgesinde ağrı meydana gelebilir.

Yukarıda bahsedilenlerin dışında boyunda karıncalanma hissinin bir çok nedeni vardır. Diğer nedenleri;

Boyun fıtığı

Enfeksiyonel hastalıklar

Kemiklerde oluşabilen hastalıklar

Kireçlenme

Boyunda batma hissi genel olarak ağrılarla ilintilidir. Boyun ağrısının bir çok nedeni olduğundan, tedavi yöntemi ağrıya neden olan etkene göre değişkenlik göstermektedir. Öncelikle ağrının nedeni saptanmalı ve daha sonra tedaviye başlanmalıdır.