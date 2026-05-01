Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yaşanan feci kazada, kontrolden çıkan bir kamyonetin çarptığı 2 işçi yaşamını yitirdi.

Kaza, Çankaya ilçesindeki Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yokuş aşağı ilerleyerek savruldu.

Bu sırada taşeron firmada görevli olan iki işçi, kamyonetin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerin kazaya ilişkin incelemeleri devam ederken, yaşamını yitiren işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.