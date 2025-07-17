Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz Ayı 1. birleşimini Büyükşehir Belediye Ana Hizmet Binası'nda bulunan meclis salonunda gerçekleştirdi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlık etti.

Toplantıda su temini ve su fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey, kamuoyunda yapılan eleştirileri saygıyla karşıladıklarını belirtti. Amaçlarının fiyatları artırmak ya da vatandaşları zora sokmak olmadığını ifade eden Bozbey, önceliklerinin belediyeye bağlı kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bursa'nın susuz kalmaması için büyük bir çaba harcandığını dile getiren Bozbey, suyla ilgili yürütülen çalışmaların ciddi maliyetler içerdiğini belirtti. Bu çalışmaların bedelinin karşılanması gerektiğine dikkat çeken Bozbey, sadece geçtiğimiz ay belediye bütçesinden 380 milyon lira kaynak aktarıldığını, bunun 150 milyon lirasının su hizmetleriyle ilgili olduğunu ifade etti.

Kurumların hizmet sunmaya devam edebilmesi ve geleceğe yönelik yatırımlarını sürdürebilmesi için mali açıdan güçlü olması gerektiğini söyleyen Bozbey, ekonomik dalgalanmalar, maaş ve parça maliyetlerindeki artışlar gibi etkenlerin hizmet sunumunu doğrudan etkilediğini belirtti.

Yapılan düzenlemelerin meclis üyelerinin önerileri doğrultusunda değerlendirilerek hayata geçirileceğini ifade eden Bozbey, bu kurumlara çözüm bulunamazsa su hizmetlerinin sekteye uğrayabileceğine dikkat çekti. Halk otobüslerine ödeme yapılamaması ya da firmaların iş üretemez hale gelmesinin kimse tarafından kabul edilemeyeceğini dile getiren Bozbey, alınan kararların gerekçeleriyle birlikte meclis üyelerine detaylı bir şekilde aktarılacağını söyledi.

Doğru bilgilendirmenin önemine vurgu yapan Bozbey, görevlerin gelip geçici olduğunu ancak kurumların sürdürülebilirliğinin esas alınması gerektiğini ifade etti.