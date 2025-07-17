Yangınlara karşı mücadele eden tüm personellere teşekkür eden Bozbey, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışıldığını vurguladı. Yangınların söndürülmesinde gösterilen duyarlılığa rağmen anız yakma alışkanlığının sürdüğünü belirterek, bu uygulamanın doğaya ve canlılara büyük zarar verdiğini ifade etti. Anız yakmanın binlerce canlının yok olmasına neden olduğunu dile getiren Bozbey, köylülerin bu alışkanlığı nereden edindiğini sorguladı ve bu davranışın son bulması gerektiğini söyledi.

Bir ağacın dahi kaybolmasına gönüllerinin razı olmadığını belirten Bozbey, vatandaşlara evlerindeki eski elektrik tesisatlarını kontrol ettirmeleri çağrısında bulundu. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte aynı anda birçok cihazın kullanılmasının yangın riskini artırdığını vurgulayan Bozbey, iş yerlerinde ve bacalarda da gerekli kontrollerin yapılması gerektiğini söyledi. Tüm vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet eden Bozbey, birçok ormanlık alanın kaybedildiğini hatırlatarak, yangınlardan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.