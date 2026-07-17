Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho ile resmi sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz dönemi İskoçya ekibi Celtic'te tamamlayan 29 yaşındaki ve 1,85 metre boyundaki deneyimli forvet, yeni sezonda yeşil-beyazlı ekip için ter dökecek. Bursa'ya gelerek stadyumu inceleyen yıldız futbolcunun transferi, camiada büyük bir heyecan yaşattı.



Kariyeri dev kulüplerle dolu

Iheanacho, İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City ve Leicester City'nin yanı sıra Sevilla, Middlesbrough ve Celtic formalarını giydi. Kulüp düzeyindeki başarılarını milli takıma da taşıyan tecrübeli oyuncu, Nijerya Milli Takımı ile görev aldığı 58 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: İHA