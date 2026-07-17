Yenice Mahallesi Muhtarı Halil Peynirci, yaptığı açıklamada mahalleye sağlık ocağı kazandırılacak olmasının büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Peynirci, yıllardır uygun arsa bulunamaması nedeniyle sağlık ocağı yapılamadığını ifade ederek, İnegöl Belediyesi'nin 1. Can Sokak üzerinde tahsis ettiği arsa sayesinde sürecin hız kazandığını söyledi.

Yeni sağlık ocağının, hayırsever bir vatandaşın desteğiyle inşa edileceğini belirten Peynirci, proje için İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Yenice Mahallesi Muhtarlığı'nın birlikte harekete geçtiğini ve gerekli protokolün imzalandığını açıkladı.

Muhtar Halil Peynirci açıklamasında, "Yenice Mahallemize sağlık ocağı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır yer bulunamadığı için bu yatırım gerçekleştirilemiyordu. İnegöl Belediyemizin tahsis ettiği arsa üzerine hayırseverimizin desteğiyle sağlık ocağımız yapılacak. Bugün protokolümüzü imzaladık. Başta Belediye Başkanımız Alper Taban olmak üzere belediye meclis üyelerimize, İlçe Sağlık Müdürümüze ve hayırseverimize teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Protokolün imzalanmasının ardından sağlık ocağının yapım sürecinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Bu yatırımla birlikte Yenice Mahallesi sakinleri sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşma imkânına kavuşacak.