Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç ve Belediye Meclis Üyesi adaylarının tanıtım toplantısı Mütareke Meydanı’nda Mudanyalıların yoğun katılımı ve büyük coşkusuyla gerçekleştirildi. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP Mudanya İl Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay’ın katıldığı mitingde Bursa’nın bütün ilçeleri ve Büyükşehir’de birlikte kazanma sözü verildi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu CHP’nin Mudanyalının hakkını yedirmeden, hizmet öncelikli anlayışla on yıldır Mudanya’yı yönettiğine dikkat çekerek, “Mudanya ülkemizin ve Bursamızın bir incisi. Hep birlikte Mudanya’yı hak ettiği yere taşıyacağız” dedi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise, Mudanya’nın barışın kenti olduğuna dikkat çekerek, “Dayanışma ve birliktelikle, ortak yaşama kültürü ile Mudanya’ya sahip çıkma zamanıdır” diye konuştu.

Metrobüs müjdesi

Mudanya ile ilgili projelerini açıklayan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, metrobüs ve kentsel dönüşüm müjdesi verdi. Bozbey, "Ulaşımla ilgili sorun yaşıyorsunuz. Size bir müjde, ilk defa burada açıklıyorum. Mudanya'ya metrobüs hattını getireceğiz. Mudanyalılara, Bursalılara sürpriz!” dedi.

Mudanya’nın ulaşım, otopark ve deprem gibi sorunlarının olduğuna dikkat çeken Bozbey, şöyle konuştu: “AK Parti yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya’ya üvey evlat gibi davrandı. Ama biz önemsiyoruz. Herkes eşit ve adil bir şekilde hizmet alacak. Mudanya’daki ulaşım sorunlarını çözeceğiz. Depremle ilgili hazırlıklarımıza hızlıca başlayacağız. Kentsel dönüşüm ile Mudanya’yı depreme dayanıklı bir kent haline getireceğiz. Mudanya’nın denizini temizleyerek insanlarımızın gönül rahatlığı ile denize girebileceği bir yer haline getireceğiz. Üreten kadınlarımıza destek vereceğiz. Sorunlara vakıfız, çözümleri biliyoruz. Biz bilime inanıyoruz. Onun için yaptığımız işler doğru oluyor.”

Deniz Dalgıç'a destek

Seçim otobüsünün üstüne Mudanyalıların büyük sevgi gösterileri ve “Mudanya seninle kazanacak” sloganları eşliğinde çıkan CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, “Biz; mübadelesine, mücadelesine, mütarekesine saygı gösterenlerdeniz. Poyrazına, imbatına, mis gibi havasına gönül verenlerdeniz. İncirinin, üzümünün, zeytinin, taşının, toprağının anlamını bilenlerdeniz. Tarihiyle, tarımıyla, turizmiyle, Mudanya’nın hak ettiği değeri görmesi gerektiğini düşünenlerdeniz. Mudanya’yı hak ettiği yere getirmek, değişimi inşa etmek için yola çıktık” dedi. “Mudanya huzurdur, saygıdır, berekettir, bilgeliktir. Mudanya mütarekedir, barıştır ama hepsinden önemlisi Mudanya cumhuriyettir. Mudanya, savaş alanlarında kazandığımız zaferlerden sonra masadan başımızın dik ayrıldığı yerdir. Bu yüzden hepimizin Mudanya’ya vefa borcu var.” diye konuştu.

Dalgıç, Mudanya için önceliklerini şöyle açıkladı: “Belediye başkanının görevi halkın sağlık, huzur, mutluluk ve refahını sağlamaktır. Can güvenliği olmayan, geçim derdi olan bir halk mutlu olabilir mi? O nedenle bizim birinci önceliğimiz Mudanya’yı deprem dirençli bir kent haline getirmek olacak. İkinci önceliğimiz ise gelir düzeyini yükseltmek. Bunun için maddi kaynağa ihtiyacımız var ama bunu uzakta aramayacağız. Tarihimiz, kültürümüz, tarımımız ve denizimiz var. Şimdi de Deniz’iniz var. Deniz’inizin hayalleri, umutları var. Mudanya’yı dünya çapında bir tarım ve turizm kenti yapacağız. Çünkü sizlere çok güveniyorum. Birlikte kazanırız, birlikte başarırız.”

"Meşaleyi Mudanya'dan yakıyoruz"

Herkesin mutlu olduğu bir Türkiye inşa etmek için mücadele edeceklerini dile getiren CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise “Türkiye’nin tarihini yazmak için Mudanya’dan bir meşale yakıyoruz. Emeklinin yoksullaştığı, asgari ücretlinin enflasyonun altında ezildiği, saltanat düşkünlerinin düzenine son vereceğiz. Bursa’da 1 Nisan’dan itibaren sevmek bile gönülden olacak. Bursa, gülümseyecek, herkes gülümseyecek. Mudanya’da inandığımız Deniz Dalgıç’ı ve belediyecilikte marka olan Mustafa Bozbey’i siz Mudanyalılara emanet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Mudanya’nın geçtiğimiz on yıl boyunca sosyal belediyecilik ile yönetildiğini belirten CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ise, “10 yıldır Mudanya’da kazandığımız zaferi Bursa’ya yayacağız” şeklinde konuştu.

Aday tanıtım toplantısının ardından CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç’ın seçim ofisinin açılışı CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan Deniz Dalgıç, desteklerinden dolayı Mudanyalılara teşekkür etti. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ise Mudanya seçmeninden rekor düzeyde oy beklediğini duyurdu.