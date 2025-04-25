MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonuyla sahnelenen oyun, hem eğlenceli kurgusuyla hem de verdiği ahlaki mesajlarla büyük beğeni topladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültürel gelişimine katkı sunmak, sanatla erken yaşta tanışmalarını sağlamak ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlikler sunarak, tiyatro faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sanat Merkezi’nde düzenlenen tiyatro etkinliği, çocuklara hem keyifli anlar yaşattı hem de eğitici içerikleriyle dikkat çekti. Uyarlama olarak sahnelenen “Midas’ın Kulakları” oyununda, dürüstlük ve yalan söylemenin sonuçları mizahi bir dille anlatıldı. Oyunda, yalan söylediği için kulakları uzayan Kral Midas’ın yaşadığı pişmanlık ve doğruluğa dönüşü çocuklara etkili bir şekilde aktarıldı.

Toplam 4 seans şeklinde sahnelenen “Midas’ın Kulakları” adlı çocuk tiyatrosu, yaklaşık 750 kişilik seyirci kitlesine ulaştı. Oyun sonunda çocuklara küçük hediyeler dağıtılarak tiyatro deneyimleri taçlandırıldı.