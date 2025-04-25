Yarı final karşılaşmalarının ardından finale kalan takımlar belli oldu ve tüm gözler bu büyük mücadelede buluşacak iki takıma çevrildi. Galatasaray ve Trabzonspor, kupayı kazanmak için 14 Mayıs’ta karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği final maçının nerede oynanacağı da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

TFF’nin yaptığı duyuruya göre, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma, hem şampiyonun belirlenmesi açısından hem de iki köklü kulübün prestij mücadelesi bakımından büyük önem taşıyor. Gaziantep Stadyumu, modern yapısı ve yüksek seyirci kapasitesiyle bu büyük finale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, 14 Mayıs akşamı oynanacak bu mücadelede unutulmaz anlara tanıklık etmeyi bekliyor.