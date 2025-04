Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayımladığı liste, gıdada yapılan hileleri ve tüketiciyi yanıltan firmaları bir kez daha gözler önüne serdi. Sucuk, kebap ve pide harcı gibi sık tüketilen ürünlerde ciddi usulsüzlüklerin yapıldığı tespit edildi.

Yapılan denetimlerde, sucuk gibi ürünlerde etin içine baş eti, deri dokusu, sakatat ve kanatlı eti gibi malzemeler karıştırıldığı ortaya çıktı. Hile yapan firmalardan bazıları şöyle:

ADN Et Ürünleri Üretimi Limited Şirketi’nin ürettiği Akçatekir Sucukları'nda, sucuk içeriğinde deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti bulundu. Ürünveren Sucukları'nın piyasaya sürdüğü Kuzey Gazi Sucukları’nda ise baş eti ve kanatlı etine rastlandı. Yaylabeyi markalı sucuklarda da benzer şekilde kanatlı eti ve deri dokusu tespit edildi. Bu ürünlerin üreticisi ise TASF.HAL.Yaylabeyi Et ve Et Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak açıklandı.

Ayrıca, Eren Yumurtaları ile bilinen Eren Tekin markasına ait sucuklarda da kanatlı eti kullanıldığı ortaya kondu. Aynı şekilde, Efeköy Et Ürünleri’nin Tekir Yaylası markalı sucuklarında da etiket dışı malzeme olarak kanatlı etine yer verildi.

Bu güncellenen liste, tüketicilere bir kez daha gıda alırken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin süreceğini ve halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini bildirdi.