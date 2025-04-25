Kaza, saat 13.30 sıralarında Şişli’de bulunan Dolmabahçe meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 KK 1312 plakalı Audi marka bir araca çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet, 34 DGC 235 plakalı bir araca daha çarparak durmuştu.

Motosikletli hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. 21 yaşındaki Samet Sözkesen isimli motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.