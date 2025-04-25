Kaza Kemalpaşa mahallesi Ilıca ile Sülün sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.
Ilıca sokakta seyir halinde olan Sürücü Veysel U.(30) yönetimindeki 16 AUP 230 plakalı motosiklete, Sülün sokaktan çıkan Sürücü Kerem O.(47) yönetimindeki 34 FOT 546 plakalı kamyonet çarpıp sürükledi.
Ağır yaralanarak şoka giren sürücüyü, sağlık ekipleri ve vatandaşlar zorlukla kontrol altına aldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: Şerife öz