Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçim sonrası yaptığı, "Belediyeden dosyalar kaçırılıyor" ifadesiyle ilgili açıklama yaptı. Başkan Bozbey, bu konuda herhangi bir belgesiz konuşma yapmadığını vurgulayarak" Ben bugüne kadar belgesiz bilgisiz hiçbir şey konuşmadım. 20 sene yöneticilik yaptım. Bilgi sahibi olarak konuştum. Eğer bir yönetici belgesi varsa konuşacak. Ben o gece belge kaçırılıyor demedim, videoları var. Sosyal medyada yayınlandı. Ben söylemedim ki, vatandaş söyledi, Neden inkar ediyorsunuz? Evet kaçırıldı. Şu ana kadar tespit edilen çok şey var. Biz mahkemeye gönderiyoruz. Borçlara gelince 8 milyar dediler sonra 10 milyar dediler sonra kaldı. Hatalı söylemişiz vs dediler. Neden doğruyu söylemediniz? Ben ortalama 30 milyar dedim. Gerçeği 31 küsür. Doğru söyleyeceksiniz. Düşünün Büyükşehir Belediye Başkanı bir hayırlı olsun demedi. Ben halk tarafından seçilmiş bir insanım. Bunu bir serzeniş olarak değil, ben her dönemde 2019’da da kazandığında kendim aradım hayırlı olsun dedim. Ben böyle bir insanım, herkese yapıyorum bunu. Bir telefon dahi etmedi. Gelip ziyaret etmedi. Ne olursa olsun siyasette tartışmamız gerekirse biz iyi ya da kötü hizmet etmek için varız. Bağlantıları koparmamak lazım. Benim bakış açım farklı." dedi.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) hakkında da açıklamalar yapan Başkan Bozbey, "AKOM’a gelince şu kadarcık odayı biz aldık Afet Koordinasyon Merkezi yaptık. 108 kamerayla izliyoruz. Derelerimizi oradan, hava durumlarını oradan takip edeceğiz. Dünyanın çeşitli yerlerinde olan yangınları oradan takip edeceğiz, böyle bir sistem kurduk. Bunu polemiğe gerek yok. Gidin bir bakın, teşekkür etmeseniz de iyi yapılmış deyin. Bunu diyebilme erdemine sahip olmak lazım. Kıyaslamayla biz bu kenti yönetemeyiz. Her doğru işte biz onlara teşekkür ederiz. Ben seçim döneminde bir araya gelelim dedim gelmedi. Her birimiz farklı düşünüyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Bozbey, göreve geldiklerinde otoparkları ücretsiz yapma kararı aldıklarını hatırlatarak, “Biz göreve geldiğimizde otoparkları ücretsiz yapacağız dedik, yaptık. 6 ayın sonunda bir ölçüm yaptık. Vatandaşta memnun olmadığını ifade etti, esnafta böyle ifade etti. Yöneticilerin görevi nedir? Vatandaşın halkın sorununu dinlemek, ona göre çözüm bulmak.” dedi.

Otoparklarla ilgili yapılan değişiklikleri ve halkın taleplerini de anlatan Bozbey, “Ne olsun dediğimizde yarım saat, 45 dakika ücretsiz olsun, sonra ücretli olsun. Biz 1 saat yaptık. Halkın talebini yerine getirdik. Birçok konuda araştırırız, nasıl bir düzen kurulması gerektiğini onlara sorarız." şeklinde konuştu.