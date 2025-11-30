Bursaspor, 13. hafta mücadelesinde Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti.

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Hamza Gür, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Sertaç Çam, Tunahan Ergül, İlhan Depe, Hakkı Türker, Ertuğrul Furat, Muhammet Demir

Fethiyespor: Arda Akbulut, Muhammed Gönülaçar, Şahan Akyüz, Bera Çeken, Onur Atasayar, Berat Satır, Oğuz Yılmaz, Cihan Kazan, Muhammet Erdem, Samet Asatekin, Uğur Ayhan

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, İsmail Semih İleri, Ömer Akman, Sinan Özcan

Maçtan Dakikalar

7' Bursaspor mücadelede üstünlüğü ele aldı. Fethiyespor savunmasından seken topu iyi değerlendiren Muhammet Demir arka direğe gönderdi, Sertaç Çam ise fırsatı değerlendirip skoru 1-0 yaptı.

30' Bursaspor ikinci golünü buldu. Sağ çizgiden inen Sertaç Çam’ın arka direğe yaptığı ortada İlhan Depe iyi yükselerek topu kafayla ağlara gönderdi ve durum 2-0’a geldi.

60' Bursaspor farkı üçe çıkardı. Sertaç Çam’ın sağdan yaptığı ortaya Muhammet Demir düzgün bir kafa vuruşuyla cevap verdi ve durum 3-0 oldu.