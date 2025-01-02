İshakpaşa cami önünde oluşturulan çadır alanında Bozbey, vatandaşlarla tek tek görüşerek istek ve taleplerini not aldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Bozbey, “Bizler nereye gittiysek Kaymakamımız dahil, belediye başkanımız da dahil olmak üzere çok güzel bir şekilde karşılandık. Bizler yöneticiler olarak kentin sorunlarına odaklanan kentin sorunlarını çözme anlamında duyarlı olan ama bu duyarlılığımızı kollektif olarak atılımcı olarak sahaya yansıtmayı hedefleyen insanlarız. Bunları olduğu gibi paylaştık. Sonuçta muhtarlarımızın şikayetlerini aldık, onların taleplerini aldık. Hakikaten İnegöl'de 116 muhtarlığımızın da farklı talepleri var. Farklı ihtiyaçları var mahallelerimizin. Bunları peyderpey önümüzdeki süreçte adım adım çözeceğimizi öncelikle belirtmek istiyorum. Bugün akşam saat kaçta bizi İnegöllüler salarsa o saate kadar buradayız, İnegöllülerle beraberiz. Şimdi birazdan vatandaşlarımızla görüşmeye başlayacağız. Ancak İnegöl'ün bir takım kentsel sorunları var, sosyal ihtiyaçları var. Sosyal alan ihtiyaçları, kültürel alan ihtiyaçları, onları da biliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. Bazı kurumlarımızın talepleri var. Fiziksel talepleri var. Bunlardan da çalışmalarımızı yürüteceğiz. Muhtarlarımızda görmüş olduğunuz özellikle altyapı çalışmalarındaki eksikliklerin giderilmesi, aynı zamanda çiftçilik anlamındaki kırsaldaki göletlerle ve sulamalarla ilgili talepleri var. Onların da önümüzdeki süreçte çözülmesi gerektiğinin altını çizdik” dedi.

Bozbey açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bunun yanında önemli sorunlardan bir tanesi çevre. İnegöl bugün gerçekten Bursa'da 17 ilçemizin içinde havasının en kirli olduğu ilçemizden bir tanesi. Bu konuda Kaymakamımızla, Ziraat Odamızla da muhtarlarımızla da konuştuk. Bu konuda topyekün bir çalışmaya ihtiyaç var. Ve özellikle bakanlık yetkililerine huzurlarınıza seslenmek istiyorum; İnegöllüler adına, İnegöllü vatandaşlarımız çocukları gençlere yeni doğanlarda dahil olmak üzere onlara da lütfen hazırlanan raporlar var bu raporları bakanlık yetkililerimiz bakanlığın burada bulundurduğu Özgür ile sorumlular müdürler derhal müdahalede bulunsunlar. İnegöl'de İnegöl halkı gerçekten bu havayı solumayı hak etmiyor. Yıllardır yöneticiler bu konuda duyarsız kalmışlar. Bunu görüyoruz eğer duyarlı olsalardı bugün hava bu kadar kötü olmazdı. Bu konuda esnafımızı da bir sorumluluk düşüyor. Sanayicimize de büyük bir sorumluluk düşüyor. Lütfen insana öncelik verin insana değer verin siz de bu havayı soluyorsunuz. Yanınızda çalışanlar da bu havayı soluyor. Ama bu hava hepimizi sağlığımızdan ediyor. Onun için ben özellikle İnegöl'de hava kirliliğine göz yummak hava kirliliğinin bu şekilde olmasına müsaade etmek bir cinayetten ibaret onun için tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyorum. Bugün gördüğüm hava gerçekten çok kötüydü. Üzülerek belirtiyorum daha önce de bunların zaten ölçümlerini yapmıştık. Elimizde doneler var. Bunları yapanlar filtre sistemini çalıştırmayanlar, filtreleri takmayanlar ve bu konuda bildiği halde bile bile bu havanın kirlenmesine neden olanları devlette biliyor vatandaşta biliyor. Onun için ben bu konuda İnegöllülerin de biraz ses çıkarmasını istiyorum” .