

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu adına Müfide Karaduman, “İnegöl’de Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlıklarını ölümsüzleştiren Atatürk Anıtı’na yapılan çirkin saldırı, yalnızca bir anıta değil, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine ve kahramanlık destanına yönelik bir hakarettir. Bu anıt, tarihte eşine az rastlanır bir direnişle, dünyanın en güçlü işgalci devletlerine karşı kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ve bu toprakları bize vatan yapan fedakârlıkların sembolüdür. İşgalci devletlere ve onların maşalarına karşı savaşan kahraman ecdadımızın aziz hatırasına yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Bu davranış, tarihimize, kültürümüze ve milletimizin özgürlüğü için şehit düşen yüz binlerce kahramana bir hakarettir. O günlerde yurdumuzu işgal eden düşmanların gerçekleştiremediği ihaneti, bugün kendi içimizden çıkan bazı kendini bilmez kişiler yapmaya çalışmaktadır. Türk milletinin özgür, bağımsız ve onurlu bir millet olarak varlığını sürdürmesini sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının hatırasına yapılan bu saldırı, geçmişte bu toprakları işgal eden düşmanların amaçlarına hizmet etmektir. İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği olarak, bu utanç verici eylemin cezasız kalmaması gerektiğini vurguluyor, tarihimize ve ecdadımıza yapılan bu saldırıya karşı sessiz kalmayacağımızı bildiriyoruz. Saygılarımızla.”

Kaynak: BÜLTEN