Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Son 5 yılda Bursa’da tamamlanmış 1 metre raylı sistem ilavesi yapılmadı. İstanbul’da 10 tane hat aynı anda başladı ve tamamlandı” dedi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Gün içinde Yunuseli pazarını ve esnafını CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ile gezerek sorunları dinleyen Bozbey, akşam ise derneklere misafir oluyor. 5 yılda tamamlanmış 1 metre raylı sistemin olmadığını savunan Bozbey, İstanbul’da ise 10 tane raylı sistem hattının aynı anda başlayarak tamamlandığını dile getirdi.

Gürsu Belediye Başkan Adayı Haşim Öztürk ile Erzurum İspir Meydanlı Köyü Derneği’nin ziyaret eden Mustafa Bozbey, son 5 yılda Bursa’da verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Bozbey, “Son 20 yılda, ya da son 10 yılda hadi diyelim hatırlamadık son 5 yılda Bursa’da ne umuyorduk, ne bulduk? Ne değişti? İnan bana bir şey değişmedi ve sorunlarımız katlandı. Çocukların, kadınların, gençlerin, Bursalıların beklentileri olmadı, gerçekleşmedi. Bursa’da son 5 yılda tamamlanmış 1 metre raylı sistem ilavesi yapılamadı. İstanbul’da 10 tane hat aynı anda başladı ve tamamlandı. Son 5 yıldan söz ediyorum. Bu kentin buna ihtiyacı var” dedi.

“Bursa’nın havası daha kirli”

“Eğitim, sosyal, kültürel alanda ya da çevre alanında hedeflerin hiçbiri tutmadı, tam tersine bazıları hiç yapılmadı” diyen Bozbey, “Bursa’nın havası 5 yıl önceden daha kirli. Sabah kalktığınızda havayı teneffüs ettiğinizde anlarsınız. Buna keza ovadaki suyumuz her geçen gün daha kirleniyor. Kentsel dönüşüm ya da yapılanmaya baktığımızda onda da gerileme var. Stadyum yapıldı, yanına hastaneyi koydular. Bursaspor Süper Lige çıktı diyelim ki ve maçta gol oldu seyirci bağırarak seviniyor, hemen 20-30 metre yanında hastanede bir aile yakınını kaybetti orada acısını yaşıyor. Böyle bir şey olabilir mi?” ifadelerini kullandı.