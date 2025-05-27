Başkan Bozbey Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi gerekçe gösterilerek, Bursa’da belediyeye ait çok sayıda taşınmaza el konulduğunu belirterek “Vakıf malları milletin malıdır. Son yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı kanun var. Bu kanunun 30. maddesine göre birçok vakıf malıdır diye el konulan yerler var. Bursa’da bunların yine örnek kentlerinden birini oluşturuyor. Bakın sadece Bursa’da restore edilmiş, satın alınmış, belediyeye yıllar önce tapusuyla kazandırılmış birçok taşınmaza el konuldu. Bursa Tarihi Belediye Binası bunlardan bir tanesi. 70-80’ler arasında yapılmış bir yapı. 1978’de belediye adına tescillenmiş. 1 milyon 440 bin senelik kira istiyor. Vakıflar bölge müdürünü aradım. Bir yerden bir köşesine basma olayı olabilir o da yok. Yargıda bunu farklı değerlendiriyor. Vakıflar Vakıf Kültür Varlığı adını yapıştırdığı yere el koyuyor. 350 bin değer koymuştuk 200’e indirdik diyor. Vakıfla ilgisi yok diyorum. 3 gün içinde ödersiniz dedi. Ben hiçbir vatandaşıma söylemem bunu. Ne dedi herkes bilsin. Ödemezseniz gider oraya otururum dedi. Bunu söyleyen Vakıflar Bölge Müdürü. Beynim döndü. Ne demek çökmek, oturmak? Taşınırım dedi. Kiralamam gerekirse ben otururum dedi. Bu nedir arkadaşlar Allah aşkına? Bir bölge müdürü Bursa Büyükşehir’e olan yapıya çökerim, otururum diyor. Bursalıların adına kabul etmem mümkün değil. Bir daha da bu sözleri duymak istemiyorum. O bina 3.3 milyon Bursalının binası. Çok üzüldüm. Böyle bir söz mümkün mü? 3 günde öderseniz ödeyin, oraya taşınır otururum diyor, geçen hafta. Ödemedik. Onlarca binaya el koymuşsunuz. Mahfel’e de el koydunuz. 2014 yılında belediyeye geçmiş bir yer. Ama sadece Vakıf Kültür Varlığı ibaresi koyup el koymuşlar. Şehir Kütüphanesi de aynı. Burada da aynı şekilde 120 bin lira da burada. Yine tahsilat eski lojman vardı. İncirli Hamamı, Hünkar Köşkü civarındaki arsa vb birçok yer belediyenin elinden alınmıştır. Bunların bir kısmı tamamen belediye yatırımlarıyla ihya edildi. Arkadaşlar hazırlık yapıyor, tümüne dava açacağız. Vakıf Kültür Varlığı ile ilgili hiçbir ibare taşımıyorlar. Bizim Tarihi Belediye Binası ile ilgili söylemleri asla 3.3 milyon Bursalı adına kabul etmiyorum. Bazıları takaslarla belediyeye geçmiş tesisler. Bursa Büyükşehir Belediyesi bunları onarıyor. Kentin tarihi kimliğini koruyor. Emin olan Vakıflar bunların hiçbirine 1 lira harcamaz. Acaba diyorum Vakıflar tarihi korumak için değil de, ne olursa olsun diye mi düşünüyor? Özlüce’dekini söyleye söyleye yıkılmasına müsaade ettiler. Daire başkanımız gitti, pazarlık yaptı arkadaşlar. 350’den 200’ e indik diyor. Kimin malını kime kiralıyorsun? Büyükşehir Belediye binasına gelmez diyorum. Benim değil, Bursalıların binası. Ben inanıyorum ki mahkemece bunların hemen hemen tamamı geri dönecektir” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ